 Catalogne: Puigdemont créera son nouveau parti un an après la tentative de sécession 

Présenté en juillet, le parti, nommé Appel national pour la République, naîtra lors d'une convention le 27 octobre qui sera suivie d'un congrès en décembre, à quelques mois des élections municipales et européennes de mai 2019.

« Le parti a comme objectif principal de rendre effectif le mandat du 1er octobre », date d'un référendum d'autodétermination interdit par la justice espagnole qui avait justifié la tentative de sécession, a affirmé le porte-parole Toni Morral à la presse.

« Une fois cet objectif atteint, cette organisation n'aura plus de sens et se dissoudra », a-t-il ajouté, sans préciser comment ils comptaient parvenir à ce but.

Le parti voulu par Carles Puigdemont et défendu par son successeur Quim Torra, assure avoir déjà 50 000 sympathisants et prétend rassembler les indépendantistes, aujourd'hui divisés en trois groupes parlementaires.

Destitué de la présidence de la Catalogne par le gouvernement espagnol après sa déclaration d'indépendance, Carles Puigdemont se trouve en Belgique où il échappe au mandat d'arrêt pour rébellion lancé contre lui par la justice espagnole.