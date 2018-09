Affaire Skripal: le témoignage des deux suspects suscite les moqueries

Le témoignage télévisé des deux hommes accusés par Londres d'avoir empoisonné un ex-espion russe et sa fille en Angleterre et se décrivant comme de simples touristes a suscité une vague de moqueries au Royaume-Uni, à commencer par le ministre des Affaires étrangères.

Sur la chaîne de télévision publique russe RT, Rouslan Bochirov et Alexandre Petrov ont nié être des agents des services de renseignement militaire russes (GRU), comme les en accusent les autorités britanniques qui doutent qu'il s'agisse de leur véritable identité.

Ils ont confirmé avoir visité, la veille et le jour de l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille, les 3 et 4 mars, la ville de Salisbury, où vivait l'ex-agent double, tout en affirmant que leur présence relevait de la simple visite touristique.

«Nos amis nous avaient suggéré depuis longtemps de visiter cette ville fabuleuse», ont-ils dit. Et Rouslan Bachirov de préciser qu'ils voulaient découvrir «la célèbre cathédrale de Salisbury».

«La dernière fois que l'armée russe a prétendu être en vacances, c'est quand elle a envahi l'Ukraine en 2014», a raillé le ministre britannique des Affaires étrangères Jeremy Hunt sur Twitter.

La cathédrale de Salisbury a profité de l'occasion pour faire son autopromotion, publiant sur Twitter une photo de sa flèche, «la plus haute du Royaume-Uni».

En une du Daily Telegraph vendredi, le caricaturiste Matt a dessiné trois espions sur un pont de Moscou avec ce commentaire: «Vous êtes allés à la cathédrale de Salisbury et vous ne nous avez pas ramené un porte-clés ou un marque-page?».

Le twitto Kevin Osborne (@skinoverbone) a publié une photo de la nouvelle gamme de souvenirs proposés par la cathédrale de Salisbury: des poignées de porte, allusion à la poignée de la porte d'entrée de Sergueï Skripal qui, selon la police britannique, aurait été aspergée de Novitchok, un puissant agent innervant de conception soviétique.

Richard Osman, un animateur de quiz à la télévision britannique, a publié un faux sondage sur Twitter. «Pouvez-vous aider mes deux amis? Ils se rendent au Royaume-Uni, mais seulement pour deux jours [...]. Quels sont les deux endroits qu'ils devraient visiter?». Il offre le choix entre Londres et Édimbourg, Oxford et Cambridge, Manchester et Liverpool et... Salisbury et Salisbury.

Le gouvernement britannique a dénoncé jeudi les propos des deux hommes comme «une insulte à l'intelligence du public».

Depuis le début, le Royaume-Uni accuse Moscou d'être à l'origine de l'attaque, qui a engendré une grave crise diplomatique entre le Kremlin d'une part, et Londres et ses alliés occidentaux de l'autre.

Le 5 septembre, les autorités britanniques ont annoncé avoir émis un mandat d'arrêt européen contre Rouslan Bochirov et Alexandre Petrov.

Hospitalisés pendant plusieurs semaines, les Skripal ont survécu à l'empoisonnement, ainsi que le policier contaminé en leur portant secours.