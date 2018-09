Affaire Skripal: les hommes accusés disent avoir été à Salisbury en touristes

THIBAUT MARCHAND

Agence France-Presse

Moscou -Les deux hommes accusés par Londres d'être des agents du renseignement militaire russe et d'avoir empoisonné l'ex-espion Sergueï Skripal et sa fille en Angleterre sont sortis jeudi de leur silence, assurant être innocents et n'avoir visité Salisbury qu'en touristes.