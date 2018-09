Washington condamne «l'effrayante» attaque au couteau à Amsterdam

« Les autorités néerlandaises ont annoncé que leur enquête se concentre sur une motivation terroriste pour cette attaque gratuite et effrayante », a indiqué dans un communiqué la porte-parole du département d'État, Heather Nauert.

« Les États-Unis se tiennent aux côtés de nos alliés néerlandais et d'autres dans notre combat commun contre toutes les formes de terrorisme », a-t-elle ajouté, remerciant les policiers et médecins amstellodamois « pour leurs efforts courageux et couronnés de succès pour appréhender l'agresseur et soigner nos concitoyens ».

Un Afghan de 19 ans a grièvement blessé deux ressortissants américains à coups de couteau vendredi en milieu de journée à la gare centrale d'Amsterdam, avant d'être blessé par balles par la police.

L'homme, qui avait un permis de résidence allemand, « avait une motivation terroriste », selon les autorités néerlandaises.

L'attaque a été perpétrée au lendemain d'un appel des talibans afghans à des attaques contre les troupes néerlandaises, après la tentative du député d'extrême droite Geert Wilders d'organiser un concours de caricatures du prophète Mahomet. Ce concours a finalement été annulé.