Un incendie éclate à bord d'un traversier grec

Associated Press ATHÈNES, Grèce

Les quelque 875 passagers qui se trouvaient à bord ont dû enfiler des gilets de sauvetage et patienter pendant des heures avant d'être finalement évacués en toute sécurité.

Les flammes ont éclaté dans l'aire de stationnement du Eleftherios Venizelos. Un système d'urgence a rapidement maîtrisé le sinistre, mais un imposant panache de fumée s'échappait du traversier pendant qu'il rebroussait chemin en direction du port de Pirée, près d'Athènes.

Les passagers ont utilisé des escaliers de secours pour quitter le navire.

Un porte-parole des pompiers a décrit une situation «difficile» en raison de la taille du navire. Quelques heures après son retour, de la fumée s'échappait toujours du traversier et il était entouré de pompiers.

On ne rapporte aucun blessé et la cause de l'incendie n'est pas encore connue.