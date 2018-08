Incendies en Grèce: le bilan s'alourdit à 94 morts

Le bilan de l'incendie qui a dévasté le 23 juillet la région à l'est d'Athènes est passé samedi à 94 morts, après le décès à l'hôpital d'une femme blessée dans le sinistre, ont annoncé les pompiers.

Plus de trente personnes sont toujours hospitalisées après l'incendie qui a ravagé la station balnéaire de Mati.

Quatre responsables ont été limogés après ce drame, dont le ministre chargé de l'Ordre public et de la protection des citoyens Nikos Toskas, et des responsables de la police et des pompiers.

Le gouvernement a souligné qu'il avait été difficile d'organiser une évacuation avec des vents soufflant à près de 120 km/h ce jour-là. Mais il est aussi apparu que la police n'avait pas convenablement sécurisé la zone, faute d'avoir été alertée correctement par les pompiers de la taille et de la localisation exactes de l'incendie.

De nombreux conducteurs avaient été piégés dans les ruelles étroites de Mati, tandis que d'autres habitants ayant réussi à atteindre les plages et la mer avaient dû attendre pendant des heures l'arrivée des secours.

Une enquête judiciaire a été ouverte, et les parents de deux des victimes ont également demandé des poursuites contre les autorités pour négligence et mise en danger de la vie d'autrui.