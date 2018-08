Pasteur américain: Washington sanctionne deux ministres turcs

Les États-Unis ont décidé de frapper fort contre la Turquie en annonçant mercredi des sanctions contre les ministres de l'Intérieur et de la Justice du président Recep Tayyip Erdogan, en réponse à l'arrestation et la détention du pasteur américain Andrew Brunson.

Ces sanctions consistent en la saisie des biens et avoirs de Süleyman Soylu et Abdulhamit Gül, a indiqué le département américain au Trésor. L'administration Trump a également interdit à tout ressortissant américain de faire affaire avec ces responsables turcs.

Accusé par les autorités turques d'activités «terroristes» et d'espionnage, Andrew Brunson a été placé il y a tout juste une semaine en résidence surveillée après un an et demi de détention.

«Nous croyons qu'il a été victime d'un traitement injuste et injustifié de la part du gouvernement turc», a commenté Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison-Blanche, en annonçant les sanctions contre ces responsables turcs.

«La détention injuste du pasteur Brunson et sa poursuite par les autorités turques sont tout simplement inacceptables», a réagi de son côté le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin.

Süleyman Soylu et Abdulhamit Gül ont dirigé des organisations gouvernementales turques responsables de violation des droits de l'homme, estime le Trésor pour justifier ces mesures.

Parallèlement à l'annonce de ces sanctions, le département d'État américain a indiqué que le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avait parlé au téléphone avec son homologue turc Mevlüt Cavusoglu et allait le rencontrer cette semaine à Singapour pour demander la libération du pasteur américain.

Andrew Brunson «doit être libéré de sa résidence surveillée et ramené à la maison», a déclaré à la presse la porte-parole de la diplomatie américaine Heather Nauert.

Mike Pompeo, en route pour Singapour où il participera vendredi et samedi à des réunions régionales, a de son côté rapporté que le président Donald Trump avait estimé que les sanctions annoncées contre des ministres turcs étaient «la mesure appropriée» face au «refus» de libérer ce pasteur.

La tension est montée d'un cran la semaine dernière entre Washington et Ankara, du fait de la détention en Turquie de ce pasteur.

Son placement en résidence surveillée mercredi dernier, après un an et demi de détention, a décuplé les tensions. Donald Trump et son vice-président Mike Pence avaient alors menacé la Turquie de «lourdes sanctions» si Andrew Brunson n'était pas remis en liberté.