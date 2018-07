Un collaborateur de Macron placé en garde à vue pour «violences»

Mis en cause après la diffusion de vidéos le montrant frappant un manifestant le 1er mai, Alexandre Benalla, un proche du chef de l'État et adjoint de son chef de cabinet, a été placé en garde à vue vendredi, et son licenciement a été annoncé par la présidence pour tenter d'endiguer le scandale.

Cette garde à vue a été décidée pour des faits de violences en réunion par personne chargée d'une mission de service public, usurpation de fonctions, port illégal d'insignes réservés à l'autorité publique et complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéo-protection, a-t-on appris de source judiciaire.