Soccer: les Bleus seront décorés de la Légion d'honneur

Les joueurs de l'équipe de France de soccer, devenus champions du monde dimanche, vont recevoir la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, qui leur sera remise dans quelques mois, a annoncé lundi l'Élysée.

Les Bleus seront décorés à une date non encore déterminée sur décision du président Emmanuel Macron, comme l'avaient été les champions du monde de 1998, y compris Didier Deschamps, alors capitaine de l'équipe de France, qui est aujourd'hui le sélectionneur de l'équipe victorieuse en Russie.

Instituée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d'honneur, une des distinctions les plus connues au monde, est remise au nom du chef de l'État pour « services exceptionnels » rendus à la Nation et récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d'activité, dont le sport.

Emmanuel Macron devait accueillir, avec son épouse, Brigitte, les joueurs et leur encadrement à l'Élysée lundi en fin d'après-midi, après leur descente des Champs-Élysées à leur retour en France en provenance de Moscou.

Près de 3000 personnes ont été invitées à les célébrer dans les jardins de l'Élysée, dont de très nombreux jeunes venus des clubs de soccer formateurs des champions du monde, comme celui de Bondy, en région parisienne, où a débuté le jeune attaquant vedette Kylian Mbappé.

Des sportifs médaillés des derniers Jeux olympiques d'hiver ainsi que les joueurs de l'équipe de rugby des moins de 20 ans, récemment sacrée championne du monde, ont également été conviés.

Après avoir été accueillis dans la cour d'honneur de l'Élysée vers 12 h 30, les Bleus s'entretiendront en privé avec Emmanuel Macron et son épouse, avant de sortir dans le jardin pour la réception, au cours de laquelle le président prendra la parole.

La réception sera notamment animée par DJ Snake, admirateur de l'équipe de France, qui va se produire à titre gracieux.