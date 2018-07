Un sommet Trump-Poutine «mieux que super»

« Il est évident pour tout le monde que nos relations bilatérales traversent une période difficile, mais, en dépit de ces difficultés, il n'y pas de raison objective à cette atmosphère tendue », a déclaré M. Poutine lors d'une conférence de presse commune à l'issue de cette rencontre.

M. Poutine a aussi affirmé que Moscou ne s'est « jamais ingéré » dans les élections américaines de 2016, comme l'en accuse Washington.

« J'ai dû répéter ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises : le gouvernement russe ne s'est jamais ingéré et n'entend pas s'ingérer dans les affaires internes des États-Unis, y compris dans le processus électoral », a déclaré M. Poutine lors de la conférence.

Le président russe s'est félicité de la coopération entre les services secrets russes et américains, notamment dans le domaine de la cybercriminalité.

« Nous sommes pour la prolongation de notre coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et dans le domaine de la cybercriminalité. Nos services spéciaux travaillent avec beaucoup de succès », a-t-il déclaré lors de la conférence.

Vladimir Poutine a jugé ses pourparlers avec son homologue américain « très réussis et très utiles », en estimant qu'ils avaient « commencé à mieux se comprendre ».

« En gros, nous sommes contents de notre première véritable rencontre [...]. Nous avons bien parlé [...], et j'espère que nous avons commencé à mieux nous comprendre », a-t-il assuré.

« Les pourparlers se sont tenus dans une atmosphère franche et de travail. Je les considère très réussis et très utiles », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

« Nous n'avons pas pu "tout déblayer", mais nous avons fait un pas important dans cette direction », a-t-il ajouté.

M. Poutine a reconnu qu'il voulait voir Donald Trump remporter l'élection présidentielle aux États-Unis, car « il parlait de normalisation des relations russo-américaines ».

« Oui, je voulais qu'il gagne parce qu'il parlait de normalisation des relations russo-américaines », a-t-il déclaré.

Les rumeurs faisant état de dossiers compromettants détenus par Moscou sur Donald Trump sont une « absurdité », a affirmé le président russe.

« Il serait difficile d'imaginer une plus grande absurdité ! Sortez-vous ces idioties de la tête », a-t-il lancé.

« Dialogue direct et ouvert »

M. Trump s'est pour sa part félicité de son « dialogue direct et ouvert » avec son homologue russe.

« Je viens de conclure une réunion avec le président Poutine sur une série de questions critiques pour nos deux pays. Nous avons eu un dialogue direct, ouvert et très productif », a-t-il déclaré.

Le président américain a qualifié de « désastre » l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine, assurant en avoir parlé directement avec son homologue russe lors de leur tête-à-tête à Helsinki.

« Cette enquête est un désastre [...]. Il n'y a eu aucune collusion. Tout le monde le sait [...]. Nous avons mené une campagne remarquable, et c'est la raison pour laquelle je suis président », a-t-il déclaré lors de la conférence. Il a précisé avoir évoqué le sujet avec le chef du Kremlin, lequel a de nouveau publiquement démenti toute interférence de Moscou.

Agents du renseignement russe

M. Poutine a proposé de permettre à Washington d'interroger les agents du renseignement russe accusés d'ingérence dans la présidentielle américaine de 2016.

« Nous avons un accord entre les États-Unis et la Russie datant de 1999 sur l'aide dans les affaires criminelles, et cet accord fonctionne encore. Dans ce cadre, [le tribunal américain] peut envoyer une demande pour mener l'interrogatoire de ces gens qui sont soupçonnés », a déclaré M. Poutine lors de conférence.

Washington a inculpé vendredi douze agents du renseignement russe soupçonnés d'être impliqués dans le piratage du parti démocrate en 2016.

« Mieux que super »

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a estimé que le premier sommet bilatéral à Helsinki entre les présidents américain et russe s'était déroulé « mieux que super ».

M. Trump a salué le « très bon début » de son sommet historique avec Vladimir Poutine, destiné à apaiser les relations tumultueuses entre les deux premières puissances nucléaires du monde.

Le locataire de la Maison-Blanche et l'homme fort du Kremlin se sont retrouvés en début d'après-midi dans le palais présidentiel, au coeur de la capitale finlandaise qui a une longue tradition d'accueil de sommets est-ouest.

« Cela me fait très plaisir de vous rencontrer », « le temps est venu de parler de nos relations sur le fond », a déclaré M. Poutine, tandis que M. Trump exprimait l'espoir d'aboutir à « une relation extraordinaire », martelant sa formule préférée : « Bien s'entendre avec la Russie est une bonne chose, pas une mauvaise chose ».

À l'issue de plus de deux heures d'entretien avec leurs seuls interprètes, les deux hommes ont convié leurs délégations respectives dans un autre salon du palais pour un déjeuner de travail.

« Je pense que c'est un bon début. Très, très bon début pour tout le monde », s'est félicité M. Trump selon des journalistes présents sur place.

MM. Trump et Poutine devaient ensuite donner une conférence de presse commune.

Le milliardaire américain, au pouvoir depuis 18 mois, affiche de longue date l'espoir de nouer une relation personnelle avec l'ex-officier du KGB, qui tient les rênes du pouvoir en Russie depuis 2000.

Peu avant la première poignée de main, il avait donné le ton dans un gazouilli pour le moins surprenant de la part d'un président américain.

Il a attribué les mauvaises relations entre Washington et Moscou à... « des années de stupidité de la part des États-Unis » et à la « chasse aux sorcières » menée selon lui par le FBI qui enquête sur l'interférence russe dans la présidentielle de 2016.

« Signe inquiétant »

Torrey Taussig, de la Brookings Institution, voit dans ce gazouilli un « signe inquiétant ». Si les relations avec Moscou sont aussi mauvaises, rappelle-t-elle, c'est à cause de « l'attitude de Poutine en Ukraine et en Syrie, de l'interférence dans des élections démocratiques... et la liste est longue ».

De la Syrie à la Crimée, nombre de diplomates et d'analystes redoutent qu'il ne fasse une série de concessions à l'homme fort du Kremlin.

Vladimir Poutine, arrivé à Helsinki en milieu de journée après avoir assisté à Moscou à la victoire de la France en Coupe du monde, est jusqu'ici resté muet sur ses attentes et sa stratégie.

La Syrie figurera en bonne place dans les débats. Le président américain est impatient de prendre ses distances avec ce conflit et de retirer les troupes américaines présentes sur place.

La Russie, à l'inverse, présente militairement sur place depuis 2015 en soutien au régime de Bachar al-Assad, entend plus que jamais y jouer les premiers rôles.

Sur la Crimée, M. Trump entretient depuis plusieurs semaines l'ambiguïté, refusant d'exclure explicitement la reconnaissance de son annexion par la Russie.

Donald Trump comme ses prédécesseurs démocrates et républicains ont, bien sûr, déjà rencontré Vladimir Poutine.

Mais, le format de la rencontre, comme le moment choisi, font du face-à-face d'Helsinki un rendez-vous à part.

Donald Trump et Vladimir Poutine s'inscriront dans la lignée de Gerald Ford et Léonid Brejnev (1975), George Bush et Mikhaïl Gorbatchev (1990), Bill Clinton et Boris Eltsine (1997).

Dernière étape de la tournée

Le sommet est la dernière étape d'un voyage d'une semaine en Europe au cours de laquelle le magnat de l'immobilier a tiré à boulets rouges sur ses alliés - Allemagne en tête -, tout en se tenant soigneusement à l'écart de toute critique à l'encontre du président russe.

Et, avant son rendez-vous finlandais, il avait rangé la Russie, la Chine et l'Union européenne parmi les « ennemis » des États-Unis, précisant qu'il les voyait surtout comme des « concurrents ».

Manifestement courroucé, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a appelé lundi Chinois, Russes et Américains à éviter « le conflit et le chaos ».

« Nous sommes face aujourd'hui à un dilemme : soit jouer la confrontation avec des guerres douanières et des conflits comme en Ukraine et en Syrie, soit rechercher des solutions fondées sur des règles justes », a-t-il prévenu.

Autre sujet de discussion pour les présidents russe et américain : l'enquête menée, à Washington, par le procureur spécial Robert Mueller sur l'interférence russe pour Trump dans la campagne présidentielle de 2016.

Elle a été relancée de façon spectaculaire à trois jours du sommet par l'inculpation de 12 agents du renseignement russe accusés d'avoir piraté les ordinateurs du parti démocrate.

Donald Trump risque-t-il de se faire malmener par cet officier du renseignement formé à détecter les faiblesses de ses adversaires ?

« Je me suis préparé toute ma vie pour ce genre de truc », lançait-il récemment devant ses partisans dans le Montana.