Londres et Washington veulent établir un accord commercial «ambitieux»

Les États-Unis et le Royaume-Uni sont d'accord pour établir « un accord de libre échange ambitieux » après le Brexit, a dit la première ministre britannique, Theresa May, vendredi à l'issue d'un entretien avec Donald Trump dans sa résidence de campagne de Chequers.

« Nous sommes tombés d'accord aujourd'hui pour que, lorsque le Royaume-Uni quittera l'Union européenne (UE), nous chercherons a établir un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et les États-Unis ambitieux », a dit Mme May au lendemain de déclarations de M. Trump selon lesquelles la stratégie de la dirigeante sur le Brexit allait « tuer » la perspective d'un tel accord. La première ministre s'exprimait au cours d'une conférence de presse commune avec M. Trump.

« Assurez-vous juste que nous pouvons faire des affaires ensemble, c'est tout ce qui compte. Les États-Unis attendent avec impatience la finalisation d'un grand accord commercial bilatéral. C'est une occasion incroyable pour nos deux pays, et nous la saisirons pleinement », a dit M. Trump.

Affichant sa volonté de parvenir à un « formidable » accord d'échange bilatéral avec Londres, M. Trump s'est voulu optimiste : « nous voulons faire des échanges avec le Royaume-Uni, ils veulent en faire avec nous ».

La possibilité pour le Royaume-Uni de négocier ses propres accords, notamment avec les États-Unis, a régulièrement été invoquée par les partisans d'un divorce avec l'UE.

Au cours de la conférence de presse, M. Trump a vanté la fameuse « relation spéciale » unissant Londres et Washington : elle est « la plus spéciale qui soit » a-t-il dit, malgré une longue série d'accrocs entre les deux pays depuis son arrivée au pouvoir.

« Aucun désaccord »

M. Trump a assuré n'avoir aucun désaccord avec Londres sur l'attitude à adopter sur le Brexit, au lendemain de la diffusion d'un entretien au Sun très critique sur la stratégie de la première ministre britannique. Cette sortie de M. Trump constituait une claque d'autant plus cinglante pour Mme May que, jeudi soir, elle lui a déroulé le tapis rouge et avait vanté la force du lien transatlantique.

« Quoi que vous fassiez me va », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse, assurant n'avoir jamais critiqué cette dernière et dénonçant une nouvelle fois ce qu'il appelle les « fausses nouvelles ».

Tentant de compenser la déflagration provoquée par son entretien au Sun, le locataire de la Maison-Blanche a déploré la façon dont le tabloïd avait retranscrit ses propos.

« J'ai dit des choses très gentilles sur elle, mais ils ne les ont pas mises en titre », a-t-il lancé, avant de louer longuement Mme May, fragilisée au sein de son propre parti conservateur après les récentes démissions du gouvernement, dont celle du ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson.

« C'est une très bonne négociatrice, très dure, elle est très intelligente, très déterminée », a martelé le magnat de l'immobilier.

Il en a profité, comme à son habitude, mais avec une virulence particulière, pour multiplier les attaques contre la presse. « CNN transmet de fausses nouvelles. Je ne réponds pas aux questions de CNN ! » a-t-il ainsi asséné.

« Plus ferme que quiconque» sur la Russie

Les deux dirigeants ont aussi voulu afficher leur unité vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine, que M. Trump doit rencontrer lundi à Helsinki pour leur premier sommet bilatéral visant à améliorer les relations entre Moscou et Washington.

« Nous avons convenu qu'il était important de dialoguer avec la Russie dans une position de force et d'unité », a déclaré Theresa May, alors que le Royaume-Uni entretient des relations tendues avec la Russie et qu'elles se sont dégradées un peu plus avec l'affaire de l'empoisonnement sur le sol britannique de l'ancien espion russe Sergueï Skripal, imputé par Londres à Moscou.

M. Trump a affirmé avoir été « plus ferme que quiconque sur la Russie », défendant sa décision de rencontrer son homologue russe lundi.

« Nous avons été beaucoup plus fermes sur la Russie que quiconque », a-t-il ajouté lors de la conférence de presse. « Ceci étant dit, si nous pouvons développer une relation [avec M. Poutine] [...], ce serait fantastique ».

Hausse de la livre sterling

La livre sterling a remonté face à l'euro et face au dollar lors de la conférence de presse, après que M. Trump ait assuré ne pas avoir critiqué Mme May dans l'entretien au Sun.

Plus tôt dans la journée, les analystes de Commerzbank avaient assuré s'attendre à des « turbulences » sur la livre alors qu'elle faisait face à des « vents contraires », du fait des commentaires de M. Trump.

Dans l'interview, le président américain avait également jugé que Boris Johnson, ex-ministre des Affaires étrangères britannique qui a démissionné lundi et partisan d'un Brexit dur, ferait, selon lui, un « grand premier ministre ».

Ses propos ont suscité un certain émoi au Royaume-Uni, où même des députés de l'opposition se sont rangés derrière la première ministre.

La démission de M. Johnson, qui avait suivi celle du ministre britannique du Brexit la veille au soir, avait fait brutalement chuter la livre en début de semaine.