L'Autriche se mobilise contre la journée de 12 heures

Agence France-Presse

VIENNE

De 80 000 à 100 000 personnes, selon la police et les syndicats, ont manifesté samedi à Vienne pour protester contre la volonté du gouvernement formé par la droite et l'extrême droite d'étendre à 12 heures par jour et à 60 par semaine la durée maximale autorisée de travail.