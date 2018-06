Vatican : le pape assermente 14 nouveaux cardinaux

Le pape François a assermenté jeudi 14 nouveaux cardinaux, à qui il a demandé de résister à la tentation de la vanité pour plutôt se mettre au service des plus démunis.

Frances D'Emilio Associated Press Vatican

On retrouve d'ailleurs parmi les nouveaux « princes de l'Église » l'homme à qui le pape a confié la mission d'aider les sans-abri et les pauvres de Rome. Monseigneur Konrad Krajewski, un Polonais, a distribué des sacs de couchage à ceux qui passent la nuit dans les rues de la ville et a conduit la camionnette qui mène les démunis à des séjours à la plage organisés par le Vatican.

Il incarne le genre de religieux à qui le pape souhaite confier la direction de l'Église, et les choix du souverain pontife témoignent de sa détermination à laisser derrière lui une Église dévouée à ceux qui vivent en marge de la société.

Après la cérémonie, le pape et les nouveaux cardinaux se sont rendus rencontrer le pape émérite Benoît XVI au monastère qu'il habite au Vatican.

Le pape François a nommé 74 cardinaux depuis le début de son pontificat, il y a cinq ans. En comparaison, 77 des cardinaux nommés par Jean Paul II pendant ses 26 années à la tête de l'Église catholique sont toujours membres du Collège des cardinaux. Le pape Benoît XVI en a nommé 75.

Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans peuvent voter pour élire un nouveau pape dans un conclave, lorsqu'un pape démissionne ou meurt. Les cardinaux choisis par François dominent maintenant ce groupe: il y a actuellement 125 cardinaux «électeurs», soit 59 nommés par François, 47 par Benoît XVI et 19 par Jean Paul II.

Certains des nouveaux cardinaux nommés jeudi sont originaires du Pérou, de Madagascar et du Japon, des régions du monde qui sont sous-représentées au sein de la hiérarchie vaticane.

Le pape a aussi élevé au rang de cardinal l'archevêque de la ville italienne de L'Aquila, qui a été dévastée par un tremblement de terre en 2009.