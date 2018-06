Signature de l'accord historique pour l'appellation de la «Macédoine du Nord»

Vassilis KYRIAKOULIS, Catherine BOITARD

Agence France-Presse

Psarades et Athènes

Les ministres grec et macédonien des Affaires étrangères Nikos Kotzias et Nikola Dimitrov, ont signé dimanche un accord historique pour rebaptiser l'actuelle Ex-République yougoslave de Macédoine (ARYM) en «Macédoine du Nord», lui dégageant la voie vers l'UE et l'OTAN.