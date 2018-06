Merkel menacée par un conflit sur les migrants

Angela Merkel joue son avenir politique en Allemagne à la suite d'une fronde sans précédent sur la politique migratoire de l'aile la plus à droite de sa coalition gouvernementale, qui réclame plus de fermeté aux frontières.

Le bras de fer oppose deux partis frères sur le papier, mais en conflit quasi-permanent depuis l'arrivée de plus d'un million de demandeurs d'asile dans le pays en 2015 et 2016 : les démocrates-chrétiens (CDU) de la chancelière, au pouvoir depuis plus de 12 ans, et le mouvement bavarois CSU, nettement plus à droite, du ministre de l'Intérieur Horst Seehofer.

La CSU a déclenché cette semaine une offensive pour contraindre Angela Merkel à durcir sa politique migratoire, dans un contexte européen très tendu sur le sujet.

M. Seehofer veut refouler à la frontière les demandeurs d'asile arrivant en Allemagne s'ils ont été enregistrés par un autre pays dans la base de données de l'UE.

Mme Merkel a bloqué le projet et plaide pour une solution européenne globale.