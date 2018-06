Attentats de 2015 en France: un suspect clé inculpé à Paris

Nathalie ALONSO, Matthieu DEMEESTERE

Agence France-Presse

Paris et Bruxelles

Osama Krayem, suspect clé de la cellule djihadiste des attentats de Paris en 2015 et de Bruxelles un an plus tard, a été brièvement remis à la France par la Belgique lundi pour être inculpé pour les attaques du 13 novembre 2015, où son rôle reste à éclaircir.