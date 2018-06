Une première sortie au balcon de Buckingham pour Meghan Markle

Le prince Harry et sa nouvelle épouse Meghan Markle ont assisté à la cérémonie annuelle du Trooping the Color (Salut aux couleurs) à Londres samedi à l'occasion de l'anniversaire officiel de la reine Élisabeth II.

Danica Kirka Associated Press LONDRES

Le duc et la duchesse de Sussex, qui se sont mariés il y a trois semaines, ont parcouru le court trajet séparant le palais de Buckingham et la place d'armes de la cavalerie dans un carrosse ouvert sous les vivats et les applaudissements de la foule.

Le couple a plus tard rejoint d'autres membres de la famille royale sur le balcon du palais afin de regarder le spectacle aérien de l'armée de l'air.

La souveraine de 92 ans, dont le véritable anniversaire est le 21 avril, semblait en pleine forme en dépit de la récente intervention qu'elle a subie aux yeux pour des cataractes.

L'un des membres de la garde royale ayant pris part à la cérémonie sortait du lot: Charanpreet Singh Lall, un sikh de 22 ans originaire de Leceister, portait un turban noir plutôt que le chapeau prévu par l'uniforme, une première pour le régiment des Coldstream Guards.

Le mari d'Élisabeth II, le prince Philip, qui est âgé de 96 ans, n'a pas assisté à l'événement puisqu'il a pris sa retraite.

Profondément ancré dans l'histoire du Royaume-Uni, le Trooping the Color tire son origine des traditionnelles préparations de l'armée britannique en vue d'affrontements, moment où les drapeaux, aussi surnommés « couleurs », étaient levés afin que les soldats puissent les voir.