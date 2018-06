Le gouvernement le plus féminin de l'histoire de l'Espagne prête serment

Un gouvernement socialiste de onze femmes et six hommes, le plus féminin que l'Espagne ait connu, a prêté serment jeudi avant de relever un défi sans précédent: gouverner avec l'appui de moins d'un quart du Parlement.

Les socialistes reviennent au pouvoir après plus de six ans de gouvernement conservateur, en promettant de lutter contre la corruption, la pauvreté et les inégalités, mais sans rompre les équilibres budgétaires.

L'un après l'autre, dans un grand salon du palais de la Zarzuela au nord-ouest de Madrid, les ministres de Pedro Sanchez ont juré loyauté au roi Felipe VI, et ont promis «de respecter et faire respecter la Constitution» que les sécessionnistes au pouvoir en Catalogne, eux, ne reconnaissent plus.

Première à s'asseoir dans son nouveau fauteuil, la vice-présidente et ministre de l'Égalité, Carmen Calvo, a assuré que le gouvernement allait «travailler chaque jour» pour «construire la grande égalité, celle qui concerne les hommes et les femmes».

La première mesure que les socialistes vont proposer au parlement concernera la formation des personnels judiciaires à la «violence de genre», a annoncé la chef du groupe parlementaire socialiste Adriana Lastra.

Pedro Sanchez, 46 ans, a détrôné la semaine dernière le conservateur Mariano Rajoy dont le parti venait d'être condamné dans un procès pour corruption.

En composant son équipe, il a multiplié les messages aux marchés, à l'Europe et à l'électorat espagnol.