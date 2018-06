France: arrestation en mars d'un cadre présumé de l'EI

Réfugié politique en France et ancien cadre présumé du groupe État islamique (EI) : un Irakien a été arrêté et détenu en mars à Paris, soupçonné notamment d'avoir participé à un massacre dans son pays pour le compte de l'organisation djihadiste.

Arrivé en France à l'été 2016, Ahmed H. a obtenu en juin 2017 le statut de réfugié politique auprès de l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) ainsi qu'une carte de résident de 10 ans, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier. L'État français lui a retiré ce statut protecteur dans la foulée de son incarcération.

Sa mise en cause par la justice pour ses liens présumés avec l'EI illustre de nouveau le fait que des djihadistes ont pu profiter de la crise migratoire pour pénétrer en Europe, une des plus grandes craintes des services de renseignement occidentaux.

Cet homme de 33 ans est soupçonné par la justice antiterroriste française d'avoir notamment participé en juin 2014 au massacre du camp militaire de Speicher, à Tikrit, au nord de Bagdad.

Des hommes armés avaient alors enlevé des centaines de jeunes recrues de l'armée, essentiellement chiites, qu'ils avaient exécutées un par un, tuant jusqu'à 1700 personnes dans cette ville alors occupée par les djihadistes de l'EI.

À l'été 2017, peu après l'obtention de son statut de réfugié, Ahmed H. avait été identifié et suivi par les services de renseignement, qui l'avaient ensuite signalé aux autorités judiciaires.

En novembre, le parquet de Paris décidait d'ouvrir une information judiciaire le concernant, confiée pour la première fois conjointement à des juges antiterroristes et à un de leurs collègues du pôle «crimes de guerres et crimes contre l'humanité» du tribunal de Paris, a indiqué le parquet.

Le 6 mars, les policiers de la DGSI (Direction général de la sécurité intérieure) l'ont finalement arrêté à Lisieux, en Normandie, selon une source proche de l'enquête.

Crimes de guerre

Après deux journées d'audition en garde à vue, Ahmed H. a été mis en examen le 9 mars pour, notamment, «assassinats en relation avec une entreprise terroriste» et pour «crimes de guerre», puis placé en détention provisoire, a annoncé le parquet de Paris, confirmant une information de TF1/LCI.

Ahmed H. est également poursuivi pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle», «crimes de guerre par traitements inhumains et dégradants», «crimes de guerre par l'usage de moyens et de méthodes de combats prohibés».

Selon une source proche du dossier, cet homme qui menait une vie discrète en France a nié toute implication dans les faits.

Contacté par l'AFP, son avocat, Me Mohamed El Monsaf Hamdi, n'a souhaité faire aucun commentaire dans l'immédiat.

L'homme fait également l'objet d'une procédure judiciaire en Irak, où les autorités le soupçonnent d'avoir administré la région de Samarra, au nord de Bagdad, pour le compte de l'organisation djihadiste, a ajouté la source proche de l'enquête. La France refuse d'extrader les ressortissants passibles de la peine de mort dans le pays où ils sont recherchés.

Avant lui, d'autres membres de l'EI ont emprunté les routes des migrants dans les Balkans pour pénétrer en Europe en se mêlent au flot des réfugiés fuyant notamment la guerre en Syrie.

Une large part de la cellule djihadiste qui a frappé la France et la Belgique lors des attentats de 2015 et 2016 revendiqués par l'EI était en effet parvenue à rentrer des zones de combat irako-syriennes en se mêlant aux civils.

L'enquête sur les attentats du 13-Novembre à Paris et à Saint-Denis, qui ont fait 130 morts, s'attache d'ailleurs encore à retracer leur parcours et les soutiens dont ils ont bénéficié sur leur route, passée par la Grèce et les Balkans.

La France a enregistré plus de 100 000 demandes d'asile en 2017, selon des chiffres officiels qui confirment un bond des dossiers albanais devant les pays en crise comme l'Afghanistan ou la Syrie.