 Pompeo demande à Lavrov des «mesures concrètes» contre les «ingérences» russes 

Signe du gel entre les deux grandes puissances, il s'agit du premier appel téléphonique entre les deux ministres depuis l'entrée en fonctions, il y a plus d'un mois, du nouveau secrétaire d'État américain.

Selon le département d'État américain, Mike Pompeo a assuré à Sergueï Lavrov que les États-Unis voulaient «une meilleure relation avec la Russie». Mais «pour y parvenir, la Russie doit prouver qu'elle est prête à prendre des mesures concrètes concernant nos sujets de préoccupation, y compris les ingérences dans les affaires intérieures américaines», a précisé le ministère américain des Affaires étrangères dans un communiqué.

Mike Pompeo, ancien directeur de la CIA, a clairement dit récemment devant le Congrès américain que les États-Unis devaient contrer ces ingérences, qui, selon le renseignement américain, ont émaillé la présidentielle de 2016 remportée par Donald Trump et risquent de se répéter lors des législatives de mi-mandat à l'automne.

Le chef de la diplomatie américaine s'est montré ferme à l'égard de Moscou, alors que l'enquête fédérale sur ces ingérences et sur des soupçons de collusion entre le Kremlin de Vladimir Poutine et l'équipe du candidat Trump ont empêché jusqu'ici toute tentative de rapprochement entre les deux pays rivaux. Le président américain, qui avait fait campagne pour un tel rapprochement, est réticent à reconnaître une ingérence russe en sa faveur et nie avec force toute collusion.

Dans un communiqué, la diplomatie russe assure de son côté que les deux ministres «se sont mis d'accord sur la nécessité de travailler en vue de (...) surmonter les désaccords existants», «dans l'intérêt d'une normalisation de l'ambiance autour de la coopération russo-américaine».

Dans cet appel qui a eu lieu, selon Moscou, à l'initiative de Washington, Sergueï Lavrov et Mike Pompeo ont aussi évoqué les conflits en Ukraine et en Syrie.