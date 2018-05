Tuerie à Liège: un acte terroriste, selon les procureurs

Agrandir

L'attaque a ébranlé la Belgique où la police et l'armée redoublent d'efforts pour surveiller les bâtiments publics depuis deux ans, depuis que des attentats suicides coordonnés contre l'aéroport et le métro de Bruxelles ont fait 32 morts et des centaines de blessés le 22 mars 2016.

