Référendum: plus de 60 % des Irlandais en faveur de l'avortement

Gregory Katz , Renata Brito Associated Press DUBLIN

Dans la région de Galway East, traditionnellement conservatrice, le Oui l'a emporté avec 60,2 %, alors que la majorité s'élève jusqu'à 76,5 % à Dublin centre. Deux autres régions ont appuyé le Oui à 64 et 69 %.

Les électeurs de toute l'Irlande participaient vendredi à un référendum visant à abroger le huitième amendement de la constitution qui protège de manière égale le droit à la vie de la mère et celui du foetus, dès la conception.

Une victoire du Oui pourrait conduire à un assouplissement de l'interdiction stricte de la plupart des avortements en ouvrant la voie à une législation plus libérale.

D'après les données des sondages menés pour le Irish Times et la chaîne de télévision RTE, les Irlandais auraient appuyé à près de 70 % l'abrogation du huitième amendement.

Orla O'Connor, codirectrice du regroupement Ensemble pour le Oui, a qualifié cette journée de « monumentale » pour la cause des femmes. Pour elle, c'est un signe que les femmes prennent finalement la place qui leur revient dans la société irlandaise.

Dans l'autre camp, un regroupement anti-avortement a qualifié le résultat, non-officiel pour le moment, de « tragédie d'ampleur historique ».

Malgré tout, le porte-parole du mouvement Sauvons le 8e, John McGuirk, a déclaré en entrevue à la télévision samedi matin que si bien des citoyens ne reconnaissent pas le pays dans lequel ils vont se réveiller, il faut accepter le résultat.

« Vous pouvez continuer de croire que cette décision est mauvaise, c'est mon cas et je l'accepte. Je ne crois pas que vous trouverez bien des gens de notre camp qui n'accepteront pas le résultat. Ce serait mal », a-t-il commenté.

En ce qui concerne Orla O'Connor, ce résultat démontre rien de moins qu'« un rejet d'une Irlande qui traite les femmes comme des citoyens de deuxième classe ». Elle ajoute qu'il s'agit d'abord d'une question d'égalité et que cette décision va entraîner de grands changements.

« Nous ne reviendrons jamais en arrière », a-t-elle martelé.

Jeudi, avant qu'un moratoire sur la campagne ne prenne effet, le premier ministre Leo Varadkar avait indiqué sur Twitter son soutien au projet de loi. Il a exhorté les gens à voter Oui en faveur de l'abrogation.

Les militants du Oui distribuaient des autocollants à plusieurs grands carrefours pédestres vendredi matin. Plusieurs Irlandais ont voté en allant au travail et arboraient des boutons « J'ai voté ».

Les sondages suggèrent un changement continu d'attitude en Irlande, un pays traditionnellement catholique qui en a surpris plusieurs en votant en faveur du mariage homosexuel en 2015. Les deux camps conviennent généralement que la campagne frénétique avant le vote de vendredi n'a pas produit le changement dramatique de l'opinion publique que les militants antiavortement espéraient.

Le scrutin de vendredi représentait le quatrième vote en autant de décennies pour les électeurs irlandais sur la question de l'avortement.

Mais cette fois le débat a été brouillé par deux facteurs auxquels les électeurs n'ont jamais été confrontés: le pouvoir extraordinaire des médias sociaux et la disponibilité accrue sur le web de nouveaux médicaments qui permettent aux femmes de prendre des décisions graves concernant la fin de leur grossesse, chez elles.

Facebook et Google ont tous deux pris des mesures pour restreindre ou supprimer les publicités relatives au référendum dans le but de répondre aux préoccupations mondiales concernant l'influence des médias sociaux lors des campagnes politiques, de la présidentielle américaine au Brexit.

La question de l'avortement été réexaminée à plusieurs reprises après des « cas difficiles » et déchirants qui, selon les militants des droits à l'avortement, exposaient les femmes vulnérables à des choix impossibles - et même, parfois, à la mort.

L'avortement n'est légal en Irlande que dans de rares cas où la vie de la femme est en danger, et plusieurs milliers de femmes irlandaises voyagent chaque année pour mettre fin à des grossesses au Royaume-Uni voisin. Ce nombre a considérablement diminué au cours des dernières années, les femmes se tournant vers des sites Web pour importer illégalement des médicaments qui mettent fin aux grossesses.

Le quotidien The Irish Times a déclaré jeudi dans son éditorial que l'interdiction constitutionnelle de l'avortement doit être abrogée parce qu'elle a laissé les médecins confus quant à ce qui est légal et poussé les femmes à voyager à l'étranger « dans le secret et la honte » pour les avortements.

Le quotidien cite en exemple le « spectacle grotesque » d'une adolescente de 14 ans devenue enceinte après avoir été violée. Suicidaire, l'adolescente s'est battue jusqu'en Cour suprême quand le gouvernement l'a empêchée de voyager pour se faire avorter.

Dans un effort pour neutraliser l'argument des « cas difficiles », certains militants antiavortement ont récemment changé d'attitude, suggérant même que de nouvelles lois pourraient être adoptées pour permettre des avortements dans certains cas limités.

Mais ce compromis a été rejeté par le premier ministre Varadkar, un médecin qui a dit que ce sont les « lois dures du pays qui créent des cas difficiles ».