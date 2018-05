Vol MH17 abattu: la Russie ouvertement accusée

Agrandir

L'Union européenne et l'OTAN ont exhorté la Russie à reconnaître sa «responsabilité et à coopérer pleinement avec tous les efforts visant à établir l'imputabilité» de la destruction du Boeing de la compagnie Malaysia Airlines qui avait été abattu au-dessus de l'Est séparatiste prorusse de l'Ukraine le 17 juillet 2014.

Photo Alexander Khudoteply, archives Agence France-Presse