Le père de Meghan Markle pourrait rater le mariage princier

Selon le site d'informations people TMZ, Thomas Markle ne conduira pas sa fille à l'autel samedi au château de Windsor comme il était prévu, pour ne pas la mettre dans l'embarras à la suite d'une séance de photos malgré les consignes de discrétion prodiguées.

Il ajoute que Thomas Markle a en outre fait une crise cardiaque il y a quelques jours.

«C'est un moment profondément personnel pour Mlle Markel dans les jours précédant son mariage», a indiqué un porte-parole du palais de Kensington, résidence officielle du prince Harry, dans un court communiqué.

«Elle et le prince Harry demandent une nouvelle fois que compréhension et respect soient étendus à M. Markle dans cette situation difficile», a-t-il ajouté.

Interrogé, le palais a refusé de préciser davantage le sens de ces déclarations et d'indiquer si M. Markle ne serait pas présent samedi.

Les images de Thomas Markle, qui se seraient vendues 100 000 dollars à travers le monde selon le tabloïd Daily Mirror, montrent le septuagénaire en train de se faire mesurer le tour de taille ou de regarder des photos du futur couple royal sur un ordinateur.

Selon des proches de M. Markle, cités par le quotidien, il se serait laissé convaincre, poussé à bout par les nombreuses sollicitations reçues et la pression des paparazzi à ses trousses, et se sent désormais «trahi» et «idiot».

Cette mésaventure avait déjà poussé le palais de Kensington à mettre en garde contre la publication de photos volées de Thomas Markle et à respecter sa vie privée.