Berlin: un rassemblement contre l'antisémitisme dissous après des incidents

Un petit rassemblement contre l'antisémitisme a été dissous à la suite à d'incidents mercredi à Berlin, après que des inconnus ont traité les participants de «terroristes» et ont arraché un drapeau israélien, ont indiqué la police et les organisateurs.

Trois personnes, selon la police, s'étaient rassemblées dans l'après-midi dans le quartier berlinois de Neukölln, où vit une importante communauté immigrée, musulmane principalement, dans le cadre d'un appel à des manifestations contre l'antisémitisme dans plusieurs villes.

Elle a été «été interrompue au bout de 15 minutes, après que les organisateurs se sont fait cracher dessus, ont été traités de «terroristes» et qu'un drapeau israélien a été arraché», a indiqué dans un communiqué le Forum juif pour la démocratie et contre l'antisémitisme (JFDA), à l'initiative de ce rassemblement.

Sur les vidéos diffusées par le JFDA, on peut voir un jeune homme arracher le drapeau israélien tenu par un manifestant et s'enfuir avec. Une autre vidéo montre un homme, capuche sur la tête, passer devant un manifestant s'exprimant dans un micro et cracher à ses pieds.

«Il y a eu des protestations très sonores, les personnes qui voulaient organiser le rassemblement se sont senties menacées» et y ont finalement «mis fin», a indiqué un porte-parole de la police de Berlin. Il n'a pas été en mesure de dire si des violences avaient été commises.

Plusieurs actions de solidarité envers les juifs sont organisées mercredi en Allemagne après plusieurs incidents qui ont renforcé la crainte d'une résurgence de l'antisémitisme dans le pays 70 ans après la Shoah.

À Berlin, un grand rassemblement sous le slogan «Berlin porte la kippa» a débuté mercredi midi au coeur de Berlin à l'appel de la communauté juive.

D'autres villes, comme Cologne, Potsdam, Erfurt ou Magdebourg ont annoncé se joindre au mouvement.