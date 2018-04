France: le soutien à la grève des travailleurs ferroviaires s'érode

Depuis la mi-mars, le soutien à la grève a oscillé entre 42% et 47% dans les enquêtes de l'Ifop.

À l'inverse, 57% (+3 points) des personnes interrogées considèrent que le mouvement des cheminots, dont le cinquième épisode est prévu lundi et mardi, n'est «pas justifié».

Une majorité de Français (61% par rapport au précédent sondage) souhaitent que le gouvernement aille «au bout de la réforme de la SNCF telle qu'elle a été annoncée, sans céder aux mobilisations et aux grèves». Ils n'étaient que 51% fin mars.

Et ils sont 78% à penser que le gouvernement mènera sa réforme jusqu'au bout.

Ce sondage a été réalisé en ligne les 19 et 20 avril auprès d'un échantillon de 1009 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas).

Popularité : Macron et Philippe en hausse de 2 points en avril

Les cotes de popularité du président de la République Emmanuel Macron et de son premier ministre Édouard Philippe ont progressé de 2 points en avril à respectivement 44% et 45% de satisfaits en avril, selon le sondage mensuel d'Ifop publié par la Journal du Dimanche.

À la question «êtes-vous satisfait ou mécontent d'Emmanuel Macron comme président de la République ?», 44% des sondés répondent «satisfait» (5% très satisfaits et 39% plutôt satisfaits), tandis que 55% se disent «mécontents» (23% très mécontents et 32% plutôt mécontents). 1% ne se prononce pas.

Pour le premier ministre Edouard Philippe, 45% se disent satisfaits (4% très satisfaits, 41% plutôt satisfaits), alors que 50% sont mécontents (18% très mécontents, 32% plutôt mécontents). 5% ne se prononcent pas.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne et par téléphone du 12 au 21 avril auprès d'un échantillon de 1949 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas).