Élections anticipées en Turquie le 24 juin

Luana Sarmini-Buonaccorsi, Gokan Gunes

Agence France-Presse

Ankara

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé mercredi la tenue d'élections présidentielle et législatives anticipées le 24 juin, soit un an et demi plus tôt que prévu, lors desquelles il devrait briguer un nouveau mandat aux pouvoirs considérablement renforcés.