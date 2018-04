La Turquie expulse des centaines d'Afghans après un afflux de migrants

Dimanche à l'aube, 227 migrants afghans ont embarqué sur un vol nolisé à Erzurum, dans le nord-est de la Turquie, à destination de Kaboul, selon l'agence de presse Dogan.

Selon Dogan, 691 migrants afghans devraient aussi être expulsés cette semaine à bord de deux vols supplémentaires au départ d'Erzurum et à destination de Kaboul. Ces vols sont affétés auprès d'une compagnie afghane.

Selon des responsables des services d'immigration d'Erzurum cités par Dogan, la Turquie prévoit d'expulser 3000 migrants afghans se trouvant actuellement à Erzurum.

À Kaboul, les autorités ont démenti qu'il s'agissait d'expulsions, préférant parler de retours volontaires. «Des réfugiés afghans reviennent de leur propre volonté», a déclaré le porte-parole du ministère des réfugiés et des rapatriements, Islamuddin Jurat.

«Il s'agit de personnes qui souhaitaient utiliser la Turquie comme voie de transit vers un autre pays, mais ils ont échoué et ont décidé de revenir», a-t-il ajouté.

La Turquie est une importante plateforme de passage pour les migrants en provenance d'Afghanistan et d'autres pays en conflit souhaitant se rendre en Europe dans l'espoir d'y obtenir une vie meilleure et un travail.

Plus d'un million de migrants et de réfugiés sont entrés en Europe en 2015, principalement via la Turquie, poussant l'Union européenne à conclure un accord en 2016 avec Ankara pour enrayer cet afflux.