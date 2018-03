 Affaire Skripal: l'OTAN retire leurs accréditations à 7 membres de la mission russe 

L'OTAN a décidé de retirer leurs accréditations à sept membres de la mission russe et de rejeter trois demandes d'accréditation supplémentaires pour sanctionner l'attaque contre un ancien agent russe au Royaume-Uni, a annoncé mardi son secrétaire général Jens Stoltenberg.

«L'OTAN a décidé de retirer leurs accréditations à sept membres du personnel de la mission russe et de rejeter trois demandes d'accréditations (...) Un message clair est ainsi adressé à la Russie: les comportements dangereux et irresponsables ont un coût et des conséquences», a déclaré M. Stoltenberg au cours d'un point de presse au siège de l'Alliance à Bruxelles.