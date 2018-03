Affaire Skripal: le policier contaminé sort de l'hôpital

«Il n'y a pas de mots pour expliquer ce que je ressens», a expliqué à sa sortie d'hôpital Nick Bailey, l'un des premiers agents de police qui avait porté secours à l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille, empoisonnés le 4 mars à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. «Surréaliste est le mot qui revient sans cesse» a-t-il affirmé, dans une déclaration lue par son chef.

Après son intervention, il avait été hospitalisé dans un état grave, conscient et capable de parler. La première ministre britannique Theresa May lui avait rendu visite lors de sa venue à Salisbury le 15 mars et avait salué «le courage et le dévouement» des forces de police. Nick Bailey avait lui refusé d'être regardé en héros, considérant qu'il avait seulement «fait son travail».

La contamination d'un policier britannique avait, selon certains experts, amplifié la réponse du gouvernement britannique, plus prompte à réagir et à désigner la responsabilité du pouvoir russe que dans d'autres affaires similaires, comme lors de l'empoisonnement de l'ancien agent secret Alexandre Litvinenko à Londres en 2006, où Moscou avait été pointé du doigt au terme d'une enquête seulement conclue en 2016.