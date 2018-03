La Douma défend un député accusé de harcèlement sexuel

«La commission n'a pas trouvé de violations des règles de comportement chez M. Sloutski», a déclaré aux journalistes le chef de la commission d'éthique de la Douma, Otari Archba.

«Les membres de la commission ont posé beaucoup de questions, ils ont à plusieurs reprises soulevé la question de ce qui les a poussées à faire ces déclarations en période de campagne électorale. Et pourquoi se sont-elles souvenues de cela un an plus tard, quatre ans plus tard et sept ans plus tard?», a demandé M. Archba.

Deux journalistes couvrant l'actualité de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, et une chargée de production avaient accusé fin février le chef du Comité pour les Affaires internationales de la Douma, Leonid Sloutski, 50 ans, de harcèlement sexuel.