Le magazine du Vatican dénonce la «servitude» des religieuses

Une publication du Vatican a récemment dénoncé le sort des religieuses qui sont souvent traitées comme des servantes par les cardinaux et évêques pour qui elles cuisinent et nettoient en retour d'une rémunération minime.

Dans son édition du mois de mars, Femmes Église - le magazine féminin mensuel du quotidien du Vatican, L'Osservatore Romano - étale au grand jour le travail sous-payé et le mépris des capacités intellectuelles des religieuses, ce qui démontre que le siège de l'Église catholique n'échappe pas lui non plus au mouvement #MoiAussi.

«Certaines d'entre elles servent au domicile des évêques et des cardinaux; d'autres travaillent dans les cuisines des institutions de l'Église ou enseignent. Certaines, qui servent les hommes de l'Église, se lèvent le matin pour préparer le déjeuner et ne vont au lit qu'une fois le souper servi, la maison nettoyée et la lessive faite et repassée», peut-on lire dans le magazine.

Une nonne présentée seulement comme soeur Marie explique que les religieuses servent le clergé, «mais on ne les invite que rarement à la table qu'elles servent».

Si une telle servitude est bien connue, il est remarquable qu'une publication officielle du Vatican ait l'audace de dénoncer par écrit l'exploitation systématique par l'Église de ses propres religieuses.

Mais une telle attitude de défi commence à définir Femmes Église, qui est né il y a six ans dans les pages de L'Osservatore Romano et qui est depuis devenu un magazine autonome, distribué gratuitement en ligne et encarté dans le quotidien, en français, en anglais, en espagnol et en italien.

«Jusqu'à présent, personne n'a eu le courage de dénoncer ces choses, a dit l'éditrice de la publication, Lucetta Scaraffia. Nous essayons de faire entendre celles qui n'ont pas le courage de parler (publiquement). Au sein de l'Église, les femmes sont exploitées.»