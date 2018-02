France: un ministre accusé de viol par la petite-fille de Mitterrand

Agrandir

Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et un des membres les plus populaires du gouvernement français, s'était défendu dès jeudi de rumeurs « ignominieuses » le visant, notamment de harcèlement sexuel, à la veille de la publication d'un article de l'hebdomadaire Ebdo le mettant en cause.

PHOTO PHILIPPE WOJAZER, REUTERS