Attaque près d'une mosquée à Londres: l'accusé reconnu coupable

Pauline FROISSART

Agence France-Presse

Londres

L'homme qui avait lancé une camionnette contre des musulmans à proximité de la mosquée de Finsbury Park à Londres en juin 2017, tuant un homme et en blessant 12 autres, a été reconnu coupable de meurtre et tentative de meurtre jeudi par le tribunal de Woolwich, dans l'est de Londres.