Irlande du Nord: nouvelle tentative pour reformer un gouvernement

Le blocage est dû aux nombreux différends qui opposent le Parti unioniste démocrate (DUP), allié du gouvernement conservateur britannique de Theresa May, et le parti nationaliste Sinn Féin, les deux principales forces de la province, partenaires au pouvoir depuis 2007, mais qui ne s'entendent plus sur les termes de leur coalition.

PHOTO Clodagh Kilcoyne, REUTERS