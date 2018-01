Allemagne: toujours pas de gouvernement trois mois après les élections

Agrandir

«L'Allemagne ne veut plus être le centre d'attraction pour les réfugiés du monde entier», a déclaré à un journal Alexander Dobrindt, un des ténors du parti CSU, avant la relance des négociations entre partis visant la consitition d'un gouvernement de coalition. On voit ici M. Dobrindt à son arrivée à une rencontre entre le CSU et le parti SPD.

Photo AFP