Un échange de prisonniers en cours dans l'est de l'Ukraine

Les autorités ukrainiennes et des séparatistes rebelles ont entamé un échange de prisonniers dans l'est du pays, mercredi. Il s'agit du premier transfert de détenus cette année.

Associated Press ZAITSEVE, Ukraine

Les séparatistes de la République populaire de Loughansk ont relâché 16 prisonniers près d'un secteur contrôlé par le gouvernement, pendant que des représentants ukrainiens délivraient 99 détenus.

Des représentants des deux clans ont convenu de l'échange la semaine dernière. Le chef de l'Église orthodoxe russe a agi en tant que médiateur. En tout, l'Ukraine a accepté de relâcher 306 personnes et les séparatistes 74. L'opération devrait se terminer plus tard dans la journée.

Le conflit dans l'est de l'Ukraine entre les séparatistes soutenus par la Russie et les troupes gouvernementales ukrainiennes a fait plus de 10 000 morts depuis 2014. La trêve conclue en 2015 prévoyait la libération de tous les prisonniers, mais les deux parties ont gardé des centaines de détenus pour en faire une monnaie d'échange.