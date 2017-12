Un ancien prêtre pédophile britannique condamné à 18 ans de prison

Un ancien prêtre catholique britannique coupable d'abus sexuels commis il y a près de 40 ans sur dix garçons a été condamné jeudi à 18 ans de prison, plus d'un an après son arrestation qui avait mis fin à une longue cavale.

Au prononcé de la peine, le juge a considéré que la conduite d'Andrew Soper, désormais âgé de 74 ans, constituait «l'abus de confiance le plus effroyable». «Vous avez subverti les règles de l'ordre bénédictin et les enseignements de l'Église catholique», a-t-il estimé.

Au début du mois, Andrew Soper, qui avait quitté son ministère en 2000, avait été reconnu coupable de 19 chefs d'accusation de viol et abus sexuels commis entre 1975 et 1982 au sein de l'établissement privé catholique «St Benedict's School», basé à Ealing Abbey dans l'ouest de Londres, où il enseignait à des enfants âgés de 11 à 14 ans et était chargé de la discipline.

La procureure Gillian Etherton avait expliqué durant le procès que les victimes étaient frappées avec une canne sous de faux prétextes, comme le fait d'avoir envoyé un ballon de football «dans la mauvaise direction», puis abusées sexuellement. Andrew Soper, lui, clamait son innocence.

Une première victime l'avait dénoncé en 2004, mais la police britannique avait dans un premier temps estimé que les preuves étaient insuffisantes. Une deuxième victime s'était fait connaître en 2008, puis une troisième en 2010, après quoi la police avait interrogé l'ecclésiastique et l'avait placé en liberté sous caution.

Mais Andrew Soper, qui a enseigné à St Benedict's jusqu'en 1991 et niait les accusations portées contre lui, avait pris la fuite au Kosovo quelques mois plus tard, au printemps 2011.

Il avait été finalement été arrêté en août 2016 à l'aéroport londonien de Luton à son arrivée du Kosovo, dont il avait été expulsé, sur la base d'un mandat d'arrêt européen lancé par le Royaume-Uni.

L'école où il enseignait, qui facture environ 5000 livres le trimestre, avait déjà été éclaboussée par d'autres scandales sexuels impliquant des enfants. Elle compte notamment parmi ses anciens élèves Chris Patten, dernier gouverneur britannique de Hong Kong et membre conservateur de la chambre des Lords.

À la suite d'un rapport britannique indépendant qui a mis en lumière 21 incidents liés à des abus commis par des prêtres de 1970 à 2010, l'établissement a présenté des excuses et accepté des recommandations sur un changement dans sa manière de fonctionner afin de mieux protéger les enfants.