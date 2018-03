Un concours international pour réaménager le site de la tour Eiffel

Un concours international sera lancé en janvier à destination des architectes et urbanistes pour réaménager le site de la tour Eiffel et rendre la visite du monument emblématique de Paris «plus agréable et accessible» à tous, a annoncé lundi la mairie de Paris.

L'aménagement actuel ne permet «pas toujours de guider et accueillir dans des conditions satisfaisantes» les 20 millions de personnes qui le parcourent et les six millions de touristes qui visitent la Tour Eiffel chaque année, selon un communiqué.

La Ville, en lien avec la Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE), lancera en janvier «Grand Site Tour Eiffel : découvrir, approcher, visiter» afin de «rendre la visite plus agréable et accessible à tous», avec davantage de services le long du parcours (sanitaires, bancs, consignes, restauration, etc.), un meilleur accès et une meilleure orientation depuis les métros.

Paris veut un «projet beau et écologique, respectueux du site classé, à la fois sobre et ambitieux, agile et évolutif», à réaliser avant les Jeux olympiques de 2024. L'équipe lauréate sera désignée au printemps 2019.

Cette initiative s'inscrit dans un vaste plan de réorganisation de 300 millions d'euros, dont la plupart des objectifs doivent être atteints avant les JO, avec notamment un nouveau dispositif de sécurisation (paroi de verre, nouveaux accès) dont les travaux ont commencé.