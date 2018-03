Marée de drapeaux catalans dans les rues de Bruxelles pour «réveiller» l'UE

Les manifestants étaient 45 000, selon un comptage de la police de Bruxelles, soit plus du double de l'estimation avancée la veille par les deux associations indépendantistes organisatrices.

Le président catalan Carles Puigdemont, destitué par Madrid après une tentative de sécession, s'est félicité de ce succès, dans une courte prise de parole à l'arrivée du cortège.

«Est-ce que vous avez déjà vu quelque part dans le monde une manifestation comme celle-ci pour soutenir des criminels ? Non!», s'est exclamé le dirigeant indépendantiste, exilé en Belgique pour échapper aux poursuites judiciaires en Espagne.

Il est inculpé avec une douzaine de dirigeants et d'élus indépendantistes d'avoir préparé pendant deux ans une tentative de sécession, en ignorant la loi et les décisions de la justice espagnole, notamment en organisant un referendum d'autodétermination réprimé par la police le 1er octobre.

Ce rassemblement était convoqué à deux semaines des élections régionales du 21 décembre en Catalogne, où M. Puigdemont est à nouveau candidat.

«On est venu demander à l'Europe de se réveiller et de voir qu'en Espagne il n'y a pas de démocratie», a expliqué à l'AFP Montserrat Mante, 73 ans, venue de Badalona, près de Barcelone.

«Il faut que les pays de l'UE forcent un peu (le chef du gouvernement espagnol Mariano) Rajoy au dialogue et à accepter le résultat d'un référendum, quel qu'il soit», ajoute cette retraitée, coiffée d'un bonnet en laine pour affronter le vent froid.

Les indépendantistes disent redouter la réaction de Madrid s'ils venaient à remporter les élections.

La foule, noyée sous une marée de drapeaux indépendantistes catalans - rayures jaune et rouge et étoile blanche sur fond bleu - s'est élancée peu avant midi (6h00 HE) pour s'arrêter trois heures plus tard, toujours dans le quartier des institutions européennes.

«La démocratie ? On la défend quand ça nous va bien», pouvait-on lire sous un portrait du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

Les indépendantistes lui reprochent de s'être rangé au côté du gouvernement espagnol, qui a pris le contrôle de la Catalogne et destitué l'exécutif régional après la déclaration unilatérale d'indépendance du 27 octobre.

Une autre banderole établissait un parallèle entre l'attitude du chef du gouvernement Mariano Rajoy, en 2017, et celle de l'ex-dictateur espagnol Franco au début de la Guerre civile en 1936, interrogeant en anglais: «C'est ça les valeurs de l'UE ?»

«Des électeurs en visite»

Globalement, l'ambiance était bon enfant dans le cortège, d'où s'échappaient parfois des airs de bombarde traditionnels. La couleur jaune, symbolisant le soutien aux séparatistes «prisonniers politiques», était omniprésente.

Le numéro deux de la Commission européenne, Frans Timmermans, interrogé par la presse, a évoqué l'attitude «très positive» et «très déterminée» des manifestants.

Mais il a rappelé les lignes rouges de Bruxelles, affirmant que «ce qui n'est pas permis dans l'État de droit, c'est de simplement ignorer la loi».

À Madrid, la vice-présidente du gouvernement conservateur espagnol, Soraya Saenz de Santamaria, a souligné que les indépendantistes catalans qui font appel à l'Union européenne «n'hésitaient pas à la critiquer quand elle ne les soutient pas» et a ironisé sur la campagne électorale de M. Puigdemont.

«Habituellement, a-t-elle dit, les candidats en campagne vont chercher les votes des électeurs, cette fois il semble que quelques électeurs de M. Puigdemont ont dû aller lui rendre visite».

Carles Puigdemont et ses quatre ex-ministres réfugiés en Belgique ont annoncé mercredi leur intention d'y rester «pour l'instant». Madrid a retiré les mandats d'arrêt européens qui les visaient, mais ils seraient arrêtés s'ils retournaient en Espagne.

Profitant de jours fériés en Espagne, les manifestants avaient rallié la capitale de l'Europe en avion, en bus, mais aussi en auto-caravane ou en voiture. Alors que les hôtels de Bruxelles ont été pris d'assaut, certains ont trouvé un toit chez l'habitant, dans des familles flamandes ou wallonnes.