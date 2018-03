Londres dit vouloir «éliminer» ses citoyens combattants de l'EI

Agence France-Presse

Londres Les citoyens britanniques qui se battent pour l'organisation État islamique (EI) devraient être localisés et tués et non autorisés à rentrer dans le pays, a déclaré jeudi le nouveau ministre de la Défense britannique Gavin Williamson au Daily Mail.

«Tout simplement, mon point de vue est qu'un terroriste mort ne peut pas faire de mal à la Grande-Bretagne», a-t-il déclaré au tabloïd. «Nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour détruire et éliminer cette menace», a-t-il ajouté. On estime à 800 le nombre de possesseurs de passeports britanniques qui se sont rendus en Irak et en Syrie pour combattre, dont 130 ont été tués et environ 400 sont rentrés, laissant quelque 270 encore au Moyen-Orient. La question a été fortement abordée en 2014 lorsque un citoyen britannique, Mohammed Emwazi - également connu sous le nom de «Jihadi John» - est apparu dans les vidéos de propagande de l'EI montrant la décapitation d'un certain nombre de prisonniers.

Agrandir Jihadi John AP