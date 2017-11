Le prince Harry et Meghan Markle vont se marier

Le Royaume-Uni attendait la nouvelle depuis des semaines: le prince Harry et l'actrice américaine Meghan Markle se marieront au printemps 2018, une annonce qui devrait mettre du baume au coeur des Britanniques en pleine grisaille liée au Brexit.

Près du palais de Buckingham, l'annonce du mariage provoquait des réactions enthousiastes. «Je trouve que c'est génial (...) nous avons besoin de bonnes nouvelles au moment où on passe notre temps à se battre contre tout, le Brexit, le harcèlement sexuel», a dit à l'AFP, Helen, une Britannique de 58 ans.

Né le 15 septembre 1984 à Londres, Harry, fils cadet de Lady Di et du prince Charles, est cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique.

Fin septembre, Harry et Meghan Markle, 36 ans, avaient affiché ouvertement leur amour pour la première fois en public à Toronto, arrivant main dans la main à un match de tennis aux Invictus Games.

Le couple s'installera à Kensington Palace, où vivent le Prince William, le frère de Harry, son épouse Kate et leurs deux enfants, George et Charlotte.

«C'est un moment de grande fête pour deux personnes amoureuses et, en mon nom personnel, au nom du gouvernement et du pays, je leur souhaite beaucoup de bonheur», a déclaré la cheffe de l'exécutif.

Les félicitations étaient aussi de rigueur du côté de Downing Street, où la première ministre Theresa May a offert «ses plus chaleureuses félicitations».

«Notre fille a toujours été une personne aimante et bonne», ont-ils souligné. «La voir se marier à Harry, qui partage les mêmes qualités, est une source de grande joie».

Les parents de Meghan Markle, Thomas Markle et Doria Ragland, se sont de leur côté dits «incroyablement heureux» pour le couple.

Parmi les premiers à réagir, la reine Élisabeth II et son époux le Prince Philip se sont dits «enchantés» par le futur mariage de leur petit-fils.

«Le mariage aura lieu au printemps 2018», a ajouté Clarence House, sans donner de détails sur les futures noces qui devraient de toute évidence susciter un engouement exceptionnel dans un Royaume-Uni séduit par cette union peu commune, pour la famille royale en tout cas, entre un prince et une actrice métisse étrangère, divorcée et roturière.

«Son Altesse Royale et Mlle Markle se sont fiancées à Londres plus tôt ce mois-ci. Le Prince Harry en a informé Sa Majesté la reine et d'autres membres proches de sa famille», indique le communiqué.

C'est désormais officiel, Harry, 33 ans, le trublion de la famille royale, habitué des pitreries, qui fut longtemps l'un des célibataires les plus convoités de la planète, va se ranger.

Américaine, métisse et « farouchement indépendante » : l'actrice Meghan Markle fera souffler un vent de fraîcheur sur la famille royale britannique.

Ces derniers jours, c'était le branle-bas de combat dans les rédactions britanniques : l'actrice se serait installée à Londres avec ses deux chiens, l'annonce de fiançailles serait donc imminente. Et les parieurs se sont emballés, spéculant sur la date du mariage, le nom du futur créateur de la robe de la mariée ou celui du témoin.

Pourtant, quand son nom a surgi à la une des journaux, il y a environ un an, l'Américaine aux longs cheveux noirs et physique élancé, avocate dans la série télévisée « Suits » était une quasi-inconnue au Royaume-Uni.

Leur relation est officialisée en novembre 2016, quand, las de l'emballement médiatique, le prince Harry confirme la relation et s'en prend au « sexisme » et au « racisme » des réseaux sociaux envers Meghan Markle, ainsi qu'à la presse coupable de « harcèlement » à son égard, via un communiqué inhabituel du palais de Kensington, qui gère sa communication.

De manière inattendue, en septembre, Meghan elle-même s'épanche sur sa relation avec le prince.

« Nous sommes un couple. Nous sommes amoureux. (...) Nous sommes heureux. Personnellement, j'adore les grandes histoires d'amour », déclare-t-elle au magazine Vanity Fair, des propos spontanés bien éloignés des déclarations calibrées de la famille royale.

« Femme active »

Et le couple s'affiche de plus en plus, entre autres à un match de tennis aux Invictus Games, à Toronto, en septembre. Des photos les montrent échangeant des baisers.

Selon des médias britanniques, le mois suivant, le prince aurait même présenté sa petite amie à sa grand-mère, la reine Élisabeth II.

Diplômée d'une école de communication, Meghan Markle est la fille de Thomas W. Markle, directeur de la photographie de séries télévisées et de Dorias, professeure de yoga noire américaine. Comme Harry, elle est engagée dans l'humanitaire.

Seul hic, l'actrice, de trois ans l'aînée de Harry, est divorcée, pointent vite les tabloïds, exhumant les photos de son premier mariage (2011-2013) avec un producteur américain.

Pour autant, rien de cela n'était susceptible d'empêcher un mariage royal, au contraire, même, a estimé Penny Junor, biographe du prince Harry : « Je pense que cela ne posera aucun problème, et le fait qu'elle soit métisse peut même être un bonus », a-t-elle dit à l'AFP.

« Cela montrera qu'Harry est un homme profondément moderne, abonde l'auteure, et non une créature étrange issue d'une autre planète, comme les membres de la famille royale sont parfois perçus ».

Son indépendance revendiquée pourrait toutefois chiffonner chez les Windsor, ont jugé certains.

« Je n'ai jamais voulu devenir une femme de mondanités, j'ai toujours voulu être une femme active », écrit l'Américaine sur son blogue, « Tig ».

« Farouchement indépendante »

Pour le Daily Mail, « il est aisé de voir ce que l'insouciant prince Harry et Meghan Markle ont en commun. Ce qui est moins clair, en revanche, est ce que certaines femmes de la famille royale vont faire d'une jeune femme aussi farouchement indépendante ».

Meghan Markle affirme en effet régulièrement ses convictions féministes, forgées depuis son enfance à Los Angeles, en Californie, et milite auprès de l'ONU sur la question de la condition des femmes. Dans un discours prononcé lors de la journée internationale des femmes, en 2015, elle appelait ces dernières à faire entendre leur voix : « Les femmes doivent avoir un siège autour de la table. (...) Et dans certains cas, quand on leur refuse, alors il faut qu'elles créent leur propre table ».

« Fier de la réussite » de Meghan, son demi-frère Thomas Markle Jr avait récemment incité le prince Harry à « faire sa demande ». Il avait confié au Daily Mail que sa soeur « a toujours été la princesse de la famille, mais maintenant elle va devenir une vraie princesse et je ne pourrais pas être plus fier ».