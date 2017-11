À Bruxelles, un incendie carbonise des gaufres et retarde des trains

L'incendie semble être parti d'un système de refroidissement des fours servant à cuire les gaufres, qui figurent avec la bière, le chocolat et les frites au patrimoine culinaire national de la Belgique, selon les médias.

Il n'a fait aucun blessé et le feu semblait maîtris»é en fin d'après-midi.

L'incendie a toutefois causé de fortes fumées qui ont amené les autorités à évacuer une école et des entreprises voisines, et à demander aux riverains de se calfeutrer chez eux pour éviter de respirer des particules polluantes.

Le trafic ferroviaire à la gare de Bruxelles-Midi, proche de l'usine située dans la commune de Forest, a été arrêté pendant une demi-heure, provoquant des retards y compris pour les compagnies internationales Thalys (à destination de Paris, Amsterdam, Cologne ou Düsseldorf) et Eurostar (Londres).

Une centaine de personnes travaillent sur ce site du fabricant de gaufres Milcamps, fondé en 1932.

Elle fabrique des gaufres de Bruxelles (rectangulaires, à la pâte légère et croustillante) et de Liège (plutôt arrondies, denses et garnies de cristaux de sucre), sous forme de viennoiseries pour les grandes surfaces ou congelées, à destination des restaurants, cafés ou snacks.

La société Milcamps appartient à Jacquet Brossard, un des leaders français en pains et pâtisseries industriels, membre de la coopérative auvergnate Limagrain, qui se présente comme le quatrième semencier mondial.