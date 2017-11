Allemagne: le chef social-démocrate pressé de s'allier avec Merkel

Le patron du SPD, depuis son humiliante défaite aux législatives du 24 septembre, a signifié à maintes reprises son refus de reconduire la coalition sortant avec la CDU de Mme Merkel, préférant une cure d'opposition pour se reconstruire.

Mais après l'échec dimanche des négociations entre la CDU, les Verts et les libéraux pour former un gouvernement, et face à la menace d'élections anticipées, le refus de Martin Schulz est devenu plus controversé.

« Le refus de Schulz de participer à un gouvernement sème le trouble au SPD », titre le quotidien Süddeutsche Zeitung (centre gauche), « le scepticisme pointe au sein du groupe parlementaire et à la direction du parti : avec son refus strict, le chef du SPD est allé trop loin ».

Car en cas d'élections anticipées, certains élus craignent d'être punis par les électeurs pour avoir prolongé la crise politique. M. Schulz argumente lui que son échec de septembre aux législatives et le score médiocre de la CDU démontrent que les Allemands ne veulent pas d'une nouvelle « grande coalition ».

« La résistance à Martin Schulz gagne du terrain au SPD », relève ainsi le quotidien populaire Bild, le plus lu d'Allemagne. Selon le journal, une trentaine de députés remettent en question la stratégie de leur patron.

Le chef de l'État allemand, le social-démocrate Frank-Walter Steinmeier qui veut à tout prix éviter des législatives anticipées, va recevoir M. Schulz jeudi et devrait tenter de le convaincre d'aller négocier avec Mme Merkel.

« Nous sommes dans une nouvelle situation », a insisté Johannes Kahrs, un chef de file de l'aile droite du SPD, dans le journal régional Passauer Neue Presse, « on ne peut pas dire au président : "vlan, c'est fini" ».

M. Steinmeier fait actuellement le tour des partis susceptibles de participer à une coalition sous l'égide de la chancelière au pouvoir depuis douze ans.

Claudia Roth, l'une des figures des Verts, a aussi encouragé le chef de l'État à « amener le SPD à bouger ».