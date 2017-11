La reine Élisabeth II et le prince Philip fêtent leurs noces de platine

C'est un nouveau record pour la reine, doyenne des monarques du monde. Montée sur le trône en 1952 à l'âge de 25 ans, elle a célébré cette année son jubilé de saphir (65 ans de règne). Le duc d'Édimbourg affiche pour sa part le record de longévité des conjoints des souverains au Royaume-Uni, auparavant détenu par la reine Charlotte, épouse de George III pendant 57 ans.

Si le couple devait célébrer ses noces de platine en famille, au château de Windsor, les cloches de l'abbaye de Westminster, où ils se sont mariés le 20 novembre 1947, se sont mis à sonner pour leur rendre hommage.

La compagnie des sonneurs de l'abbaye - une équipe de dix personnes - devait faire résonner les cloches pendant environ trois heures et 20 minutes, jusqu'à 16h20.

Les messages de «bon anniversaire» affluaient de tous côtés lundi, à commencer par celui de la première ministre Theresa May: «Ils ont consacré leur vie au service du Royaume-Uni et du Commonwealth - je leur souhaite mes meilleurs voeux pour cette occasion spéciale», a-t-elle déclaré.

À l'occasion de l'événement, le palais de Buckingham a dévoilé une série de photographies du couple, prises au début du mois de novembre dans le salon blanc du château de Windsor par le photographe britannique Matt Holyoak.

Sur ces images, Sa Majesté porte une robe crème qu'elle avait déjà revêtue lors de ses noces de diamant, il y a dix ans, et arbore une broche en or jaune, rubis sculpté et diamant offerte par son époux en 1966.

Celui-ci, en costume et cravate prune, se tient debout à ses côtés. Le cliché faisait la une du quotidien The Times lundi, tandis que le Daily Telegraph consacrait toute une page au couple, «l'une des plus belles histoires d'amour du pays».

Royal Mail, la poste britannique, a également sorti une série de six timbres en noir et blanc représentant le couple lors de leurs fiançailles, de leur mariage et de leur lune de miel.

Passage de relais

Élisabeth II et le prince Philip ont eu quatre enfants (Charles, Anne, Andrew et Edward), huit petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants, le sixième -et troisième de William et Kate- étant prévu pour avril.

Le couple a traversé sept décennies, dont la plus éprouvante fut sans doute les années 1990 avec le divorce de trois de leurs enfants et la mort tragique, en 1997, de la princesse Diana.

Malgré des tempéraments assez différents -mesuré pour la reine et bouillant pour son époux- ils ont toujours affiché leur unité. Même si la presse britannique a fait ses choux gras des infidélités supposées du prince Philip.

«C'est mon roc», a un jour dit la reine à propos de son époux.

«Mon premier, second et ultime emploi est de ne jamais laisser tomber la reine», a affirmé pour sa part le prince Philip.

Âgé de 96 ans, le duc d'Édimbourg a pris sa retraite cet été et se consacre son temps à la lecture et à la peinture, enfin libéré des nombreux engagements officiels. Lui qui s'était décrit comme «l'expert mondial des inaugurations de plaques» a honoré plus de 22 000 engagements au fil des années et prononcé près de 5500 discours.

De son côté, Élisabeth II, 91 ans, passe progressivement le relais à son fils Charles, 69 ans.

Le 12 novembre, l'héritier du trône a ainsi déposé une couronne de fleurs en mémoire des victimes de conflits lors de la «journée du Souvenir», remplaçant sa mère qui observait la cérémonie depuis le balcon du ministère des Affaires étrangères, aux côtés de son époux.