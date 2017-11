Puigdemont appelle les indépendantistes à l'unité en vue des élections

Les plus indépendantistes des Catalans paraissent eux avoir déchanté sur les chances réelles de sécession: seuls 15% y croient désormais, selon un sondage publié lundi par le quotidien La Vanguardia.

D'autres inconnues accompagnent cette élection atypique: que feront les élus emprisonnés qui l'emporteraient? Et ceux qui sont à Bruxelles et visés par un mandat d'arrêt?

Mais en même temps, certains estiment qu'une candidature unique profiterait aux indépendantistes dans leur ensemble, car la pondération des voix donne une «prime au résultat le plus fort», selon Joan Botella, recteur de la faculté de sciences politiques de l'Université autonome de Barcelone.

Les incarcérations suscitent l'indignation en Catalogne. Pour mercredi, les associations indépendantistes ont appelé à une grève générale et une grande manifestation est prévue samedi.

Son avocat avait expliqué à l'AFP qu'il craignait une spirale d'agitation et de répression en réaction à son éventuelle arrestation.

M. Puigdemont, qui a assuré s'être «exilé» pour faire connaître sa cause au reste de l'Europe, a déclaré mardi qu'il avait aussi cherché à éviter «une vague de violence» en Catalogne.

Huit des 13 ministres conseillers de l'exécutif régional destitué par Madrid sont écroués après avoir été inculpés notamment pour rébellion, sédition et détournements de fonds publics.

Mais les tensions et divisions en son sein, y compris sur la tenue du référendum d'autodétermination interdit du 1er octobre, n'ont pas manqué.

En 2015, la coalition «Ensemble pour le oui» avait réussi à rassembler les deux principales formations indépendantistes, les conservateurs de Convergence démocratique de Catalogne (CDC) dont le PdeCAT de M. Puigdemont est l'héritier, et la Gauche républicaine de Catalogne (ERC).

Les partis doivent faire savoir mardi à minuit à la commission électorale s'ils entendent former des coalitions pour les élections régionales du 21 décembre, imposées en Catalogne par le gouvernement central pour tenter d'apaiser la crise qui avait débouché sur une déclaration unilatérale d'indépendance le 27 octobre.

(Matthieu DEMEESTERE, Bruxelles) - L'exil bruxellois de Carles Puigdemont met à l'épreuve la coalition au pouvoir en Belgique, dont la forte composante nationaliste flamande (N-VA) fait bruyamment entendre sa sympathie pro-catalane, au risque de gêner le chef du gouvernement Charles Michel, en plus de fâcher Madrid.

«Ne pas jeter d'huile sur le feu»: tel était le mot d'ordre du premier ministre, lorsqu'au lendemain de la destitution du président catalan, un de ses ministres de l'Alliance néo-flamande (N-VA, nationaliste) a évoqué la possibilité d'offrir l'asile à M. Puigdemont en Belgique.

Dix jours plus tard, alors que certains ex-ministres catalans sont en prison en Espagne et que d'autres ont fui en Belgique pour y échapper, force est de constater que Charles Michel a du mal à se faire respecter, soulignent des analystes interrogés par l'AFP.

«Il y a un contraste saisissant entre les déclarations intempestives de la N-VA et ce silence radio du premier ministre», résume le chercheur belge Paul Dermine, spécialisé en droit public.

Dimanche, le ministre (N-VA) de l'Intérieur Jan Jambon s'est publiquement interrogé «sur le fait qu'un État membre de l'Union européenne peut aller aussi loin» qu'incarcérer «les membres d'un gouvernement démocratiquement élu» et a déploré «le silence assourdissant» des principaux dirigeants de l'UE.

Le patron du parti nationaliste flamand Bart De Wever mais aussi un ex-premier ministre socialiste, Elio Di Rupo, ont brandi le passé «franquiste» de l'Espagne.

«Une épine dans le pied»

Le chef de la diplomatie belge Didier Reynders, un libéral francophone comme le premier ministre, a dû rappeler que «c'est un dossier qui concerne avant tout l'Espagne», regrettant que des politiques belges s'en mêlent.

À l'évidence, la crise catalane est «une épine dans le pied» de Charles Michel, apparu en octobre «comme celui qui a isolé la Belgique dans le concert européen», relève Pascal Delwit, professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles (ULB).

Le 1er octobre, jour du référendum interdit en Catalogne marqué par des violences, le premier ministre belge avait été un des rares dirigeants européens à les condamner, soucieux de ménager des partenaires flamands sensibles.

Aujourd'hui, les nationalistes de la N-VA se font beaucoup entendre sur le sujet.

Et la «gêne» occasionnée pour Charles Michel, autant que les frictions entre Bruxelles et Madrid, pourraient durer plusieurs mois, le temps que la justice belge se prononce sur le mandat d'arrêt européen visant Carles Puigdemont et quatre ex-conseillers.

«Si la justice prenait une décision allant à l'encontre de la demande espagnole, là on aurait une crise», prédit Émilie Van Haute, autre politologue de l'ULB.

Pour autant le «mariage de raison» entre les forces politiques au pouvoir depuis 2014 ne semble pas menacé, d'après les analystes, car personne -- pas plus les nationalistes que les libéraux ou les démocrates-chrétiens flamands -- n'aurait intérêt à faire chuter l'édifice à moins de deux ans des élections législatives.

«Se faire hara-kiri»

L'électorat flamand ne comprendrait pas que la N-VA claque la porte, ce qui reviendrait à «se faire hara-kiri», selon Bruno Yammine, expert du mouvement flamand.

«Le noyau dur nationaliste en Flandre c'est 10-15% de la population, ça ne va pas devenir 40% maintenant à cause de la Catalogne», ajoute cet historien.

La N-VA prône, comme le stipule l'article premier de ses statuts, la création d'«une République indépendante de Flandre», dans le nord néerlandophone de la Belgique.

Mais le parti a mis cette revendication entre parenthèses depuis qu'il est associé au pouvoir.

Aux yeux de beaucoup, l'Alliance néo-flamande est désormais un parti conservateur classique, mettant en avant des thèmes populaires comme la sécurité et la lutte contre l'immigration illégale.

Pour Paul Dermine, «les Flamands n'expriment pas le besoin d'indépendantisme» et «ce qui se passe en Catalogne n'a aucune chance de se passer en Belgique».

La N-VA veut «une Flandre forte qui domine l'État belge et c'est tout à fait le cas pour le moment», poursuit le chercheur, «ils ont les clés du camion, et c'est très bien de leur point de vue».