Référendum catalan : la police réprime le vote sur l'indépendance

(Barcelone) Madrid a affirmé avoir empêché la tenue d'un référendum sur l'indépendance en Catalogne où le dépouillement des votes a commencé après une journée marquée par des violences policières qui ont fait plus de 90 blessés.

Le gouvernement espagnol «a tout fait pour nous rendre la tâche difficile mais finalement nous avons réussi à voter. Les gens sont déterminés et ils ne devraient pas nous sous-estimer», a déclaré un professeur de 50 ans, Meritxell Casademont.

«Nous l'avons fait. Maintenant nous fermons le bureau de vote mais nous devons tous rester. Ne nous abandonnez pas», crie une femme sur son mégaphone. La foule lui répond: «Tu n'es pas seule, tu n'es pas seule», et «nous avons voté, nous avons voté».

Les forces de sécurité «ont fait leur devoir» en Catalogne et «respecté le mandat de la justice» qui avait interdit le référendum d'autodétermination organisé par les dirigeants séparatistes, a-t-il ajouté.

À coups de matraques et de balles de caoutchouc, la police espagnole a tout fait pour tenter d'empêcher ce scrutin interdit par la justice espagnole dans une région qui est un des principaux poumons économiques de l'Espagne.

Le match FC Barcelona c. Las Palmas a été disputé à huis clos.

Tribunes vides au Barça

Dans l'après-midi, le silence régnait à Barcelone, troublé ponctuellement par le vrombissement d'hélicoptères, des cris de manifestants et des sirènes de police. Des dizaines d'hommes et de femmes faisaient la queue pour voter.

Signe du caractère exceptionnel de la situation dans un pays passionné de soccer, le Camp Nou du FC Barcelone n'a pas ouvert aux spectateurs en signe de protestation. Le club, «inquiet» par les heurts, a décidé de jouer à huis clos son match contre Las Palmas, la Ligue de soccer ayant refusé de reporter le match.

C'est donc sans ses milliers de spectateurs, massés en vain devant les grilles, que le Camp Nou a accueilli ce match de la 7e journée du Championnat d'Espagne. Et l'enceinte, considérée comme la plus grande d'Europe avec 99 000 places, sonnait étonnamment creux à chaque accélération du capitaine et quintuple Ballon d'Or Lionel Messi...