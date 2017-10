Deux morts dans une attaque au couteau à Marseille

L'enquête, confiée au parquet antiterroriste de Paris, en plus du parquet de Marseille, doit encore établir s'il s'agit bien d'un acte terroriste, a déclaré sur place le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. «À partir du moment où le parquet antiterroriste a été saisi, c'est qu'il y a cette possibilité, mais aujourd'hui nous ne pouvons l'affirmer de façon assurée», a insisté M. Collomb.

Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque, dans un communiqué diffusé par son agence de propagande Amaq et relayé par le centre américain de surveillance des sites djihadistes, SITE. «L'auteur (...) provient des soldats de l'État islamique», assure une «source de sécurité» citée par l'organe de propagande.

Une dizaine d'auditions de témoins étaient en cours, a ajouté M. Collomb, et plusieurs ont rapporté avoir entendu l'assaillant, âgé d'une trentaine d'années, crier «Allah Akbar».

Les deux victimes de cette attaque, perpétrée vers 13h30, n'ont pas encore été identifiées. Elles «auraient environ 20 ans», selon une source policière. L'une aurait été égorgée et l'autre poignardée, selon une source proche de l'enquête.

Connu pour des faits de droit commun, sous plusieurs identités, l'assaillant n'avait «pas de papiers sur lui», mais a été identifié grâce à ses empreintes digitales, selon cette source. Il a été rapidement abattu par des militaires de Sentinelle, après les sommations.

Son comportement a été qualifié «d'étrange» par le ministre de l'Intérieur, au vu des bandes de vidéo-surveillance : il «commence par commettre (son) crime sur une première personne, s'enfuit, puis revient sur ses pas pour tuer la seconde personne». «C'est un élément d'interrogation», a souligné M. Collomb.

Côté judiciaire, l'enquête a été ouverte pour assassinats et pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, et selon des sources proches, la piste terroriste est privilégiée. «Pour moi, c'est un attentat», a déclaré le maire LR de Marseille, Jean-Claude Gaudin, présent à côté du ministre.

«Profondément indigné par cet acte barbare, en peine avec les familles et les proches des victimes de Marseille», a tweeté le président de la République Emmanuel Macron, saluant militaires et policiers. La ministre des Armées Florence Parly a salué le «professionnalisme» des militaires qui ont abattu l'agresseur.

«Une personne s'est effondrée»

La gare a été paralysée et le trafic des trains interrompu jusqu'à 18h30 mais la SNCF a annoncé «des retards importants».

«J'ai entendu crier et une personne s'est effondrée», a décrit Mélanie Petit, une étudiante de 18 ans qui attendait une correspondance sur cette esplanade dominant la cité phocéenne. «J'ai entendu crier «Allah Akbar», et j'ai vu un homme vêtu tout en noir, il me semble», a raconté cette étudiante à l'école des Mines d'Alès (GARD), contactée par téléphone.

Robert, salarié de la SNCF, a été confiné avec plusieurs dizaines de voyageurs dans les bureaux de la compagnie. Après l'attaque, «des flics sont arrivés de partout, immédiatement», a-t-il décrit. «Des gens, pas en treillis, peut-être des policiers en civil, nous criaient de partir. Beaucoup dans la foule restaient sur place», a complété Jeanne, une voyageuse de 33 ans.

«Marseille pleure»

Le président LR de la région Paca, Renaud Muselier, a déploré sur Twitter «un acte barbare». «Marseille pleure avec ses pauvres victimes. L'assassin aussi répugnant que ses motifs», a écrit le député de Marseille et chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

Marine Le Pen, présidente du Front national, a dénoncé «le terrorisme», qui est «un acte de guerre contre notre pays». «La vraie liberté, c'est la sécurité», a tweeté la sénatrice PS des quartiers nord Samia Ghali, faisant le lien avec le projet de loi antiterroriste, qui «doit nous permettre d'être plus efficace».

Dans l'attente de l'adoption de ce texte, le gouvernement a renouvelé jusqu'au 1er novembre l'état d'urgence, sur fond de menace très élevée en France, frappée depuis 2015 par une série d'attentats islamistes qui ont fait 239 morts.

À Nice, une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi du match de championnat de L1 que Marseille a gagné par 4 buts à 2 contre Nice.