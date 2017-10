La Presse en Catalogne: les bureaux de vote ferment

À travers le vrombissement de l'hélicoptère de police, les policiers ont réussi à confisquer les urnes. Des policiers cagoulés et prenant place dans des véhicules banalisés ont participé à l'opération.

«Nous sommes pacifiques, nous voulons seulement voter. La réponse du gouvernement espagnol est honteuse», a affirmé Francesc Palacin, un jeune catalan. Il espère pouvoir exprimer son choix ailleurs, puisque le gouvernement régional a annoncé ce matin qu'il abolissait l'obligation de voter dans son propre quartier.

La scène s'est reproduite un peu partout dans la région, selon la radio nationale catalane, qui passait frénétiquement d'un correspondant local à l'autre.

Après l'opération de l'école Ramon Llull, des manifestants ont tenté d'empêcher les véhicules de police de quitter les lieux avec les urnes, déclenchant un face-à-face d'une trentaine de minutes. «Si nous n'arrêtons pas les policiers, ils vont continuer d'aller d'école en école», a expliqué David Pujol, assis sur le pavé, à quelques mètres des policiers antiémeute. Peu après, les hommes de la Garde civile se sont frayé un chemin à coups de matraque et de balles de caoutchouc, faisant au moins trois blessés, dont deux à la tête.

Madrid dénonce «une farce»

Après un avant-midi tumultueux, la situation s'est calmée vers le milieu de la journée, les médias catalans et les réseaux sociaux ne recensant plus de nouvelles opérations musclées.

Dans plusieurs bureaux de vote de Barcelone, de longues files se sont formées pour voter. Les électeurs qui sortent des bureaux de vote sont applaudis. Certains demeurent sur place, au cas où ils aient à défendre les urnes contre la police.

Mais le gouvernement espagnol a dénoncé un référendum «devenu une farce» et a appelé le gouvernement régional à cesser l'exercice, en vain. La vice-première ministre a placé la responsabilité de la situation sur les épaules de Barcelone.

Le ministère espagnol de l'Intérieur a défendu l'action de ses policiers et déplore que 12 d'entre eux aient été blessés. «Nous appliquons la loi de manière ordonnée», lit-on sur son compte Twitter officiel, qui évoque des «moyens raisonnables» et appelle à «la collaboration de chacun». Madrid affirme qu'il doit faire appliquer une décision de justice émise cet été et qui interdit la tenue du scrutin. Vers 17h, le ministère a indiqué avoir réussi à faire fermer 92 bureaux de scrutin sur plus de 2300 prévus. Les systèmes électroniques de comptabilisation des votes ont aussi été perturbés par Madrid pendant au moins une partie de la journée.