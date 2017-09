Regain de popularité pour Emmanuel Macron

En septembre, 39% des sondés se disent «plutôt satisfaits» (+3) et 6% sont «très satisfaits» (+2) du président de la République. Simultanément, le total des mécontents passe de 57% à 53%, se répartissant entre «plutôt mécontents» (33%, -4) et «très mécontents» (20%), selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche (JDD).

Son regain de popularité est nettement perceptible chez les retraités, les ouvriers ainsi que chez les électeurs de droite et ceux du centre.

Le chef de l'État demeure minoritaire mais son redressement tranche avec l'évolution de la popularité de ses prédécesseurs, note Frédéric Dabi de Ifop. «Là où Nicolas Sarkozy et François Hollande étaient en baisse en 2007 et en 2012» au mois de septembre, «lui réussit à inverser la tendance», relève-t-il en rappelant que «la rentrée est généralement une période difficile pour l'exécutif».

Enquête réalisée en ligne et par téléphone par l'Ifop du 15 au 23 septembre auprès d'un échantillon de 1989 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.